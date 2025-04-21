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Аптека акс соціальна
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Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
98.8 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
174,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
99.0 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
173,80
грн
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Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Аркадійське Плато, 5-Б
108.4 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
186,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
112.2 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
174,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
112.8 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
174,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
113.5 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
178,60
грн
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Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
113.9 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
173,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
116.2 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
174,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
117.3 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
187,80
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
399.5 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
196,22
Економія при броні:
-9,26 грн
186,96
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
399.7 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
196,51
Економія при броні:
-9,55 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
399.8 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
200,58
Економія при броні:
-13,62 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
400.7 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
198,01
Економія при броні:
-11,94 грн
186,07
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
400.8 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
195,71
Економія при броні:
-9,64 грн
186,07
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова, 9-Б
402.6 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
194,16
Економія при броні:
-7,20 грн
186,96
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
402.9 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
200,98
Економія при броні:
-14,02 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
403.4 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
196,56
Економія при броні:
-9,60 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
404.3 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
199,29
Економія при броні:
-12,33 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
407.0 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
199,55
Економія при броні:
-12,59 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
408.9 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
197,52
Економія при броні:
-10,56 грн
186,96
грн
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