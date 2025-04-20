Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
195,42
Економія при броні: -8,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
200,96
Економія при броні: -14,00 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30
218.5 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
200,64
Економія при броні: -13,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова, 9-Б
457.5 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
193,71
Економія при броні: -6,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
457.7 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
194,16
Економія при броні: -8,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
461.3 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
199,25
Економія при броні: -12,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
464.0 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
197,33
Економія при броні: -10,37 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Червиновський, 2-В
464.1 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
193,56
Економія при броні: -6,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
466.8 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
195,70
Економія при броні: -8,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 196
467.4 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
192,78
Економія при броні: -6,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
468.0 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
197,46
Економія при броні: -10,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
468.1 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
199,74
Економія при броні: -12,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
469.7 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
194,23
Економія при броні: -7,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
473.0 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
198,95
Економія при броні: -11,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
474.7 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
195,87
Економія при броні: -8,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
475.9 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
200,51
Економія при броні: -13,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
477.0 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
196,75
Економія при броні: -9,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
477.4 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
195,79
Економія при броні: -8,83 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
618.6 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
618.6 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc