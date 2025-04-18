Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
195,45
Економія при броні: -8,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
198,95
Економія при броні: -11,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, просп. Лобановського, 196
4.9 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
194,93
Економія при броні: -8,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, просп. Лобановського, 6-А
5.2 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
195,00
Економія при броні: -8,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
196,28
Економія при броні: -9,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
6.4 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
194,27
Економія при броні: -7,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
6.7 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
198,54
Економія при броні: -11,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
7.5 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
194,87
Економія при броні: -7,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, пров. Червиновський, 2-В
7.6 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
195,23
Економія при броні: -8,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Драгоманова, 2
8.7 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
200,40
Економія при броні: -13,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, шосе Харківське, 144-А
9.5 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
195,87
Економія при броні: -8,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Лісківська, 12/1
9.9 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
200,30
Економія при броні: -13,34 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Тростянецька, 47
10.0 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
199,57
Економія при броні: -12,61 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова, 9-Б
11.9 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
199,68
Економія при броні: -12,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30
277.6 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
196,67
Економія при броні: -9,71 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
430.8 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
432.0 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
445.3 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Аркадійське Плато, 5-Б
447.0 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
447.1 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc