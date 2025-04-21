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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
245.3 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
173,80
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
245.4 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
174,80
грн
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Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Аркадійське Плато, 5-Б
257.2 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
186,00
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
260.6 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
174,90
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
261.7 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
174,80
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
262.6 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
178,60
грн
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Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
263.0 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
173,80
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
263.8 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
174,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
266.7 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
187,80
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
342.6 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
194,83
Економія при броні:
-7,87 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
343.1 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
195,38
Економія при броні:
-8,42 грн
186,96
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
343.4 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
194,55
Економія при броні:
-7,59 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 196
347.4 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
193,66
Економія при броні:
-7,59 грн
186,07
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
348.5 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
193,86
Економія при броні:
-6,90 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
351.1 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
198,05
Економія при броні:
-11,09 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
351.2 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
199,08
Економія при броні:
-13,01 грн
186,07
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
352.5 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
199,68
Економія при броні:
-12,72 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
352.6 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
196,00
Економія при броні:
-9,04 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова, 9-Б
352.9 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
200,60
Економія при броні:
-13,64 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
352.9 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
193,61
Економія при броні:
-6,65 грн
186,96
грн
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