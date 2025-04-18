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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
400.7 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
200,51
Економія при броні:
-13,55 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
401.1 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
194,51
Економія при броні:
-7,55 грн
186,96
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
402.2 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
200,85
Економія при броні:
-13,89 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
405.7 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
199,96
Економія при броні:
-13,00 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
406.6 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
200,92
Економія при броні:
-13,96 грн
186,96
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
408.6 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
200,26
Економія при броні:
-13,30 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
410.4 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
199,38
Економія при броні:
-13,31 грн
186,07
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
410.9 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
198,93
Економія при броні:
-11,97 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
412.0 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
198,70
Економія при броні:
-11,74 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
413.1 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
194,23
Економія при броні:
-7,27 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
414.1 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
198,38
Економія при броні:
-11,42 грн
186,96
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Червиновський, 2-В
415.7 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
200,83
Економія при броні:
-13,87 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
416.9 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
201,02
Економія при броні:
-14,06 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
419.7 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
177,70
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова, 9-Б
420.2 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
200,06
Економія при броні:
-13,10 грн
186,96
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
553.8 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
173,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
554.0 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
174,90
грн
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Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Аркадійське Плато, 5-Б
566.9 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
186,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
570.0 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
174,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
571.4 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
174,90
грн
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