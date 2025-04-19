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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
376.6 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
173,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
376.6 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
174,90
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
379.8 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
195,79
Економія при броні:
-8,83 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
380.2 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
196,75
Економія при броні:
-9,79 грн
186,96
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
380.9 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
200,51
Економія при броні:
-13,55 грн
186,96
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
387.1 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
194,23
Економія при броні:
-7,27 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
387.3 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
192,78
Економія при броні:
-6,71 грн
186,07
грн
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Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Аркадійське Плато, 5-Б
387.9 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
186,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
388.7 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
198,95
Економія при броні:
-11,99 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
389.5 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
195,87
Економія при броні:
-8,91 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
390.8 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
199,74
Економія при броні:
-12,78 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
391.3 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
197,33
Економія при броні:
-10,37 грн
186,96
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
391.4 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
174,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
392.4 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
174,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
393.2 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
178,60
грн
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Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
393.6 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
173,90
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
393.7 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
199,25
Економія при броні:
-12,29 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
393.9 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
194,16
Економія при броні:
-8,09 грн
186,07
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
394.1 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
197,46
Економія при броні:
-10,50 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
394.7 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
195,70
Економія при броні:
-8,74 грн
186,96
грн
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