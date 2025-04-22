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Аптека низьких цін
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Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
197,13
Економія при броні:
-10,17 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
197,52
Економія при броні:
-10,56 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
122.6 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
194,14
Економія при броні:
-7,18 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
123.7 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
194,55
Економія при броні:
-7,59 грн
186,96
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Червиновський, 2-В
125.0 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
196,92
Економія при броні:
-9,96 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
126.9 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
199,55
Економія при броні:
-12,59 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
127.7 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
200,58
Економія при броні:
-13,62 грн
186,96
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
127.8 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
196,22
Економія при броні:
-9,26 грн
186,96
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
128.5 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
196,51
Економія при броні:
-9,55 грн
186,96
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
129.4 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
200,98
Економія при броні:
-14,02 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
132.7 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
196,56
Економія при броні:
-9,60 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
132.8 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
198,01
Економія при броні:
-11,94 грн
186,07
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
133.8 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
199,29
Економія при броні:
-12,33 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова, 9-Б
138.0 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
194,16
Економія при броні:
-7,20 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
139.4 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
195,71
Економія при броні:
-9,64 грн
186,07
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30
381.8 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
193,80
Економія при броні:
-6,84 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
543.9 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
200,94
Економія при броні:
-13,98 грн
186,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
547.7 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
197,73
Економія при броні:
-10,77 грн
186,96
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
548.0 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
173,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
549.0 км
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС) веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
174,80
грн
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