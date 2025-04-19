Боро плюс здорова шкіра пантенол (Boro plus healthy skin panthenol)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,10
Економія при броні: -9,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
9.2 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
72,52
Економія при броні: -3,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92/1
10.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,00
Економія при броні: -9,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 72
12.1 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,30
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 120
14.1 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
73,77
Економія при броні: -4,12 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 103
165.8 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,10
Економія при броні: -9,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 46
191.2 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,30
Економія при броні: -10,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Г
276.9 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,10
Економія при броні: -9,80 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
282.0 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Залізняка Максима, 29/1
342.2 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,00
Економія при броні: -9,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Благовісна, 463
342.9 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -9,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
343.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
344.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,10
Економія при броні: -9,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 43-А
344.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -9,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8
370.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,10
Економія при броні: -9,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 201-Б
407.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,00
Економія при броні: -9,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Європейська, 132
408.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,10
Економія при броні: -9,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 18
410.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,00
Економія при броні: -9,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Вишні Остапа, 4
434.9 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,30
Економія при броні: -10,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
437.0 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
92,10
Економія при броні: -23,79 грн