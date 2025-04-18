Боро плюс здорова шкіра пантенол (Boro plus healthy skin panthenol)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -8,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
83,00
Економія при броні: -21,44 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
82,50
Економія при броні: -21,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, бульв. Чоколівський, 23
5.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,30
Економія при броні: -8,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 6-А
6.1 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -8,50 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
62,00
Економія при броні: -1,24 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
83,20
Економія при броні: -21,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, шосе Харківське, 164
10.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
92,10
Економія при броні: -23,79 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
12.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
85,10
Економія при броні: -22,01 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Вишневе, вул. Вишні Остапа, 4
12.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,30
Економія при броні: -8,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
14.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,30
Економія при броні: -8,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8
78.0 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,10
Економія при броні: -8,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
128.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -8,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Житомир, вул. Київська, 17/1
133.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,30
Економія при броні: -8,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Бердичів, вул. Європейська, 132
149.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,10
Економія при броні: -8,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
156.9 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,30
Економія при броні: -8,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 43-А
158.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -8,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
159.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -8,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Черкаси, вул. Благовісна, 463
160.0 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -8,50 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
164.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -8,50 грн