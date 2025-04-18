Боро плюс здорова шкіра пантенол (Boro plus healthy skin panthenol)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
82,60
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
6.9 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
В містах поряд
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
73.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
73,55
Економія при броні: -3,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Г
291.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,10
Економія при броні: -9,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
305.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -9,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 43-А
305.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -9,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Благовісна, 463
305.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
307.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,30
Економія при броні: -10,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
387.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -9,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
391.8 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -9,90 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
400.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
92,10
Економія при броні: -23,79 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
401.0 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
83,20
Економія при броні: -21,51 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
62,00
Економія при броні: -1,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 6-А
404.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -6,70 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
408.1 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
82,50
Економія при броні: -21,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
410.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -6,70 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
410.9 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
83,00
Економія при броні: -21,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
414.2 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,30
Економія при броні: -10,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 23
415.0 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,30
Економія при броні: -6,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Вишні Остапа, 4
420.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,30
Економія при броні: -10,00 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
422.9 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
85,10
Економія при броні: -22,01 грн