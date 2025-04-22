Боро плюс здорова шкіра пантенол (Boro plus healthy skin panthenol)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,10
Економія при броні: -9,50 грн
В містах поряд
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
176.0 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
72,63
Економія при броні: -2,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 13
200.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
82,60
Економія при броні: -8,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Благовісна, 463
235.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -9,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
235.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -9,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 23
235.9 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,30
Економія при броні: -9,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 43-А
236.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
238.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,10
Економія при броні: -9,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
294.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -9,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 72
377.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,30
Економія при броні: -9,70 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
379.2 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
92,10
Економія при броні: -23,79 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
380.1 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
83,20
Економія при броні: -21,51 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
380.8 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
62,00
Економія при броні: -1,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8
381.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,10
Економія при броні: -9,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 6-А
383.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,30
Економія при броні: -6,50 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
384.2 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
85,20
Економія при броні: -22,05 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
386.9 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
82,50
Економія при броні: -21,32 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
387.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
85,20
Економія при броні: -22,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
387.9 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,10
Економія при броні: -9,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 143-Б
388.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,10
Економія при броні: -9,50 грн