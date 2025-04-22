Боро плюс здорова шкіра пантенол (Boro plus healthy skin panthenol)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -9,60 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.2 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,30
Економія при броні: -9,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,50
Економія при броні: -21,85 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
122.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
85,20
Економія при броні: -22,05 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
83,20
Економія при броні: -21,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 6-А
127.9 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,30
Економія при броні: -6,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
128.1 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
92,10
Економія при броні: -23,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
128.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,30
Економія при броні: -6,50 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
62,00
Економія при броні: -1,24 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
128.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
82,50
Економія при броні: -21,32 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
128.8 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
83,00
Економія при броні: -21,44 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
129.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
85,20
Економія при броні: -22,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 23
132.0 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,30
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Вишні Остапа, 4
138.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,30
Економія при броні: -9,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 143-Б
158.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,10
Економія при броні: -9,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8
206.1 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,10
Економія при броні: -9,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 17/1
230.2 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,30
Економія при броні: -9,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
234.8 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,10
Економія при броні: -9,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 43-А
235.8 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,20
Економія при броні: -9,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 23
236.0 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Емамі
84,30
Економія при броні: -9,70 грн