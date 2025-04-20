Аква маріс збагачена морська сіль (Aqua maris enriched sea salt)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
378,90 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
345,10
Економія при броні: -65,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
378,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
157,22
Економія при броні: -36,33 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
378,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
378,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
378,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
11,98
Економія при броні: -2,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
378,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
378,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
378,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
378,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
344,04
Економія при броні: -17,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
244,37
Економія при броні: -48,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
328,14
Економія при броні: -76,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
355,80
Економія при броні: -76,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
364,60
Економія при броні: -85,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
378,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
378,90 грн