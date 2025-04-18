Аква маріс збагачена морська сіль (Aqua maris enriched sea salt)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 408 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
378,80
Економія при броні: -87,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
351,90
Економія при броні: -60,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
353,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
339,11
Економія при броні: -57,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
355,90
Економія при броні: -64,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
353,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
353,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
353,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
353,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
246,36
Економія при броні: -9,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
353,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
353,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
353,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
353,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
221,86
Економія при броні: -27,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
353,20 грн