Аква маріс збагачена морська сіль (Aqua maris enriched sea salt)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 199 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
336,17
Економія при броні: -32,39 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
136,83
Економія при броні: -8,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
346,78
Економія при броні: -30,39 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
378,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
344,43
Економія при броні: -69,13 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
378,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
378,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
344,43
Економія при броні: -69,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
326,65
Економія при броні: -51,76 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
327,88
Економія при броні: -17,71 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
378,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
319,96
Економія при броні: -9,56 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
378,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
247,72
Економія при броні: -12,41 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
337,40
Економія при броні: -25,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
350,25
Економія при броні: -38,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
378,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.