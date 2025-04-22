Аква маріс збагачена морська сіль (Aqua maris enriched sea salt)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
379,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
314,53
Економія при броні: -62,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
379,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
379,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
71,17
Економія при броні: -12,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
379,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
379,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
379,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
379,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
379,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
359,96
Економія при броні: -19,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
379,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
327,67
Економія при броні: -12,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
283,28
Економія при броні: -50,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
327,95
Економія при броні: -56,35 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
379,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
391,29
Економія при броні: -13,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
330,12
Економія при броні: -19,40 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
379,30 грн