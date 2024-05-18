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АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (157192) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (10)
297,17
Економія: -32,19 грн
264,98 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (6)
284,31
Економія: -19,33 грн
264,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
267,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (3)
278,32
Економія: -25,62 грн
252,70 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
297,08
Економія: -31,43 грн
265,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
267,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
267,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (23)
294,04
Економія: -41,59 грн
252,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
304,16
Економія: -57,04 грн
247,12 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
286,85
Економія: -39,06 грн
247,79 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
267,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (9)
276,51
Економія: -29,24 грн
247,27 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
267,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (5)
303,31
Економія: -55,38 грн
247,93 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
284,74
Економія: -29,59 грн
255,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2), пакетик-саше (3)
307,87
Економія: -52,72 грн
255,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
267,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: (7)
240,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
267,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (13)
277,73
Економія: -35,18 грн
242,55 грн