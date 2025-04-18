Альфактиф шампунь (Alphactif shampoo)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
6.8 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
9.8 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
10.8 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
32.6 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
130.4 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
155.5 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 45
157.4 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
157.6 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
648,00
Економія при броні: -67,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
160.2 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Вінниця, вул. Соборна, 46
200.0 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
203.3 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
648,00
Економія при броні: -67,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
249.9 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Березне, вул. Андріївська, 48
273.0 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN