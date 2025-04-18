Альфактиф шампунь (Alphactif shampoo)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
728,06
Економія при броні: -40,37 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
728,38
Економія при броні: -40,83 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
6.5 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нескорених, 9
7.3 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
5.3 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
12.1 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, м-н 1/2, 48
66.0 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, вул. Центральна, 12-А
66.3 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
143.5 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
730,66
Економія при броні: -43,11 грн