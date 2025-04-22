Альфактиф шампунь (Alphactif shampoo)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
В містах поряд
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
122.6 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
129.4 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
129.9 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.1 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
130.6 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
130.9 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
131.2 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
137.3 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
233.6 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
235.3 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
235.3 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
648,00
Економія при броні: -72,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
237.4 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
254.1 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
716,15
Економія при броні: -28,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
311.2 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Андріївська, 48
321.2 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
321.5 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
324.4 км
Шампунь для волосся Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN