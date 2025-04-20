Бебівіта чай фруктовий (Bebivita tea fruity)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
5.2 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
230,13
Економія при броні: -34,12 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
65.5 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
256,73
Економія при броні: -59,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 58
92.0 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
229,22
Економія при броні: -32,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
210.5 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
234,83
Економія при броні: -38,07 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
228.3 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
238,82
Економія при броні: -54,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
401.1 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
239,95
Економія при броні: -41,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вишеньки, вул. Центральна, 150-А
423.5 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
229,18
Економія при броні: -33,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
432.4 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
233,35
Економія при броні: -37,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
434.1 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
216,00
Економія при броні: -6,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Одеська, 70-Б
446.3 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
228,93
Економія при броні: -32,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Білогородка, вул. Володимирська, 35
456.7 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
456.8 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
239,85
Економія при броні: -43,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
468.1 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
233,91
Економія при броні: -52,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 104
542.8 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Подільська, 21
626.2 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
229,91
Економія при броні: -37,53 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25-А
641.0 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
235,21
Економія при броні: -42,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
841.0 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
235,56
Економія при броні: -16,30 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шептицький, вул. Сокальська, 10
843.6 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
232,63
Економія при броні: -33,70 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Королево, вул. Злагоди, 2
894.7 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 20
904.6 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
229,80
Економія при броні: -31,33 грн