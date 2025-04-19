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Бебівіта чай фруктовий (Bebivita tea fruity)
Бебівіта чай фруктовий (Bebivita tea fruity)
Одеса
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
167.8 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
232,49
Економія при броні:
-35,73 грн
196,76
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
254.8 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
239,27
Економія при броні:
-55,56 грн
183,71
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
371.6 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
233,95
Економія при броні:
-37,94 грн
196,01
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
373.5 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
232,67
Економія при броні:
-8,79 грн
223,88
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
389.9 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
251,60
Економія при броні:
-54,80 грн
196,80
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25-А
392.1 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
234,04
Економія при броні:
-41,66 грн
192,38
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
403.8 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
236,79
Економія при броні:
-12,91 грн
223,88
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вишеньки, вул. Центральна, 150-А
424.6 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
231,08
Економія при броні:
-11,18 грн
219,90
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Подільська, 21
427.9 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
230,75
Економія при броні:
-38,37 грн
192,38
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крюківщина, вул. Одеська, 70-Б
432.4 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
228,14
Економія при броні:
-8,24 грн
219,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Володимирська, 35
435.8 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
234,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
436.8 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
216,00
Економія при броні:
-6,48 грн
209,52
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 104
445.5 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
231,80
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 58
450.8 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
234,22
Економія при броні:
-39,24 грн
194,98
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
453.1 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
238,19
Економія при броні:
-14,31 грн
223,88
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Конотоп, просп. Миру, 83
557.9 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
236,86
Економія при броні:
-38,86 грн
198,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Королево, вул. Злагоди, 2
598.2 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
189,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
619.3 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
233,66
Економія при броні:
-13,82 грн
219,84
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Ринок, 20
643.4 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
234,81
Економія при броні:
-36,74 грн
198,07
грн
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Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 10
644.6 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
238,43
Економія при броні:
-39,50 грн
198,93
грн
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