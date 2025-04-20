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Бебівіта чай фруктовий (Bebivita tea fruity)
Бебівіта чай фруктовий (Bebivita tea fruity)
Львів
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
8.8 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
236,05
Економія при броні:
-16,85 грн
219,20
грн
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Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 10
64.3 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
232,40
Економія при броні:
-33,47 грн
198,93
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Ринок, 20
104.1 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
232,51
Економія при броні:
-34,04 грн
198,47
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Королево, вул. Злагоди, 2
198.3 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
189,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Подільська, 21
218.2 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
232,47
Економія при броні:
-40,09 грн
192,38
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25-А
227.1 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
234,35
Економія при броні:
-41,97 грн
192,38
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 104
336.7 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
231,80
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
422.1 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
231,93
Економія при броні:
-35,68 грн
196,25
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
434.0 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
238,12
Економія при броні:
-41,65 грн
196,47
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Володимирська, 35
447.4 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
234,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
448.2 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
235,76
Економія при броні:
-54,84 грн
180,92
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крюківщина, вул. Одеська, 70-Б
458.1 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
230,97
Економія при броні:
-34,02 грн
196,95
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
477.8 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
216,00
Економія при броні:
-6,48 грн
209,52
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вишеньки, вул. Центральна, 150-А
480.7 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
232,09
Економія при броні:
-36,00 грн
196,09
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
616.1 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
233,71
Економія при броні:
-50,13 грн
183,58
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Конотоп, просп. Миру, 83
666.2 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
238,06
Економія при броні:
-40,06 грн
198,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
674.9 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
234,75
Економія при броні:
-37,99 грн
196,76
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
813.7 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
250,73
Економія при броні:
-53,93 грн
196,80
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
841.3 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
234,55
Економія при броні:
-38,54 грн
196,01
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 58
872.4 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
229,24
Економія при броні:
-33,03 грн
196,21
грн
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