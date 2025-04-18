Бебівіта чай фруктовий (Bebivita tea fruity)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Київ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Київ, шосе Харківське, 168
10.7 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
216,00
Економія при броні: -6,48 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Крюківщина, вул. Одеська, 70-Б
13.1 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
234,35
Економія при броні: -37,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вишеньки, вул. Центральна, 150-А
21.3 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
229,07
Економія при броні: -9,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Білогородка, вул. Володимирська, 35
21.5 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
24.2 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
235,22
Економія при броні: -11,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
60.1 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
231,77
Економія при броні: -7,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
77.3 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
238,16
Економія при броні: -42,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Житомир, вул. Київська, 104
131.8 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
206.4 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
237,94
Економія при броні: -39,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
248.6 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
238,50
Економія при броні: -59,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Хмельницький, вул. Подільська, 21
277.9 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
232,74
Економія при броні: -40,36 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25-А
345.1 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
232,23
Економія при броні: -36,48 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Баштанка, вул. Полтавська, 1
366.1 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
230,02
Економія при броні: -10,04 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 27
394.1 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
255,57
Економія при броні: -59,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
439.9 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
235,34
Економія при броні: -39,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Павлоград, вул. Центральна, 58
440.7 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
231,98
Економія при броні: -37,24 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Шептицький, вул. Сокальська, 10
445.4 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
239,74
Економія при броні: -40,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 77-Б
451.5 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
227,67
Економія при броні: -7,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
462.2 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
235,96
Економія при броні: -16,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Турка, пл. Ринок, 20
556.2 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
229,13
Економія при броні: -31,99 грн