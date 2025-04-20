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Бебівіта чай фруктовий (Bebivita tea fruity)
Бебівіта чай фруктовий (Bebivita tea fruity)
Кривий Ріг
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
90.1 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
234,83
Економія при броні:
-38,07 грн
196,76
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
107.8 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
238,82
Економія при броні:
-55,25 грн
183,57
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
131.4 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
230,13
Економія при броні:
-34,12 грн
196,01
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
133.5 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
256,73
Економія при броні:
-59,93 грн
196,80
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 58
196.8 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
229,22
Економія при броні:
-33,01 грн
196,21
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
322.4 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
233,35
Економія при броні:
-37,20 грн
196,15
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вишеньки, вул. Центральна, 150-А
329.8 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
229,18
Економія при броні:
-33,08 грн
196,10
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Київ, шосе Харківське, 168
341.8 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
216,00
Економія при броні:
-6,48 грн
209,52
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крюківщина, вул. Одеська, 70-Б
349.8 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
228,93
Економія при броні:
-32,61 грн
196,32
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
350.2 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
239,85
Економія при броні:
-43,81 грн
196,04
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Володимирська, 35
359.0 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
234,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Конотоп, просп. Миру, 83
369.2 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
239,95
Економія при броні:
-41,95 грн
198,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
373.0 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
233,91
Економія при броні:
-52,46 грн
181,45
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 104
430.9 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
231,80
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Подільська, 21
499.6 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
229,91
Економія при броні:
-37,53 грн
192,38
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25-А
509.6 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
235,21
Економія при броні:
-42,83 грн
192,38
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
714.4 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
235,56
Економія при броні:
-15,83 грн
219,73
грн
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Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 10
720.3 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
232,63
Економія при броні:
-33,70 грн
198,93
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Королево, вул. Злагоди, 2
761.9 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
189,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Ринок, 20
774.0 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
229,80
Економія при броні:
-31,33 грн
198,47
грн
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