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БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г, №1 - Львів (163938) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
190,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 8
Всього: упаковка (1)
190,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
Всього: упаковка (1)
219,80 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зимна Вода, вул. Миру, 39-А
Всього: упаковка (1)
209,99
Економія: -32,84 грн
177,15 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Всього: упаковка (1)
192,33 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Всього: упаковка (1)
188,67 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 108
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 11
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рівне, просп. Князя Романа, 3
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
192,33 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Жайворонкова, 40-Б/2
Всього: упаковка (1)
198,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Королево, вул. Злагоди, 2
Всього: упаковка (1)
190,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 88-А
Всього: упаковка (1)
207,99
Економія: -30,84 грн
177,15 грн