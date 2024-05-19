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БЕБІВІТА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ 200 г, №1 - Київ (163938) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
210,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
201,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Всього: упаковка (1)
192,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
210,65 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Джохара Дудаєва / Лондонська, 1/7
Всього: упаковка (1)
192,33 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саперно-Слобідська, 10
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
Всього: упаковка (2)
210,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Воскресенська, 12-В
Всього: упаковка (1)
201,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 8
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 2-А
Всього: упаковка (2)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 35
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
201,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 21
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
Всього: упаковка (1)
188,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
Всього: упаковка (1)
221,25
Економія: -36,27 грн
184,98 грн