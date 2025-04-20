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Аплікатор Ляпка валик лицевий
Аплікатор Ляпка валик лицевий
Кривий Ріг
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Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
498.3 км
Аплікатори Ляпка валик лицевий №1
Ляпко
574,70
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гоща, вул. Соборна, 2-Б
571.2 км
Аплікатори Ляпка валик лицевий №1
Ляпко
391,80
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
595.1 км
Аплікатори Ляпка валик лицевий №1
Ляпко
496,90
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
597.2 км
Аплікатори Ляпка валик лицевий №1
Ляпко
574,70
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
658.8 км
Аплікатори Ляпка валик лицевий №1
Ляпко
574,70
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Луцьк, просп. Відродження, 13
660.6 км
Аплікатори Ляпка валик лицевий №1
Ляпко
548,80
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 3-А
716.6 км
Аплікатори Ляпка валик лицевий №1
Ляпко
527,20
грн
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Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103
716.6 км
Аплікатори Ляпка валик лицевий №1
Ляпко
496,90
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
716.9 км
Аплікатори Ляпка валик лицевий №1
Ляпко
577,00
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
724.9 км
Аплікатори Ляпка валик лицевий №1
Ляпко
574,70
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
732.3 км
Аплікатори Ляпка валик лицевий №1
Ляпко
398,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
737.4 км
Аплікатори Ляпка валик лицевий №1
Ляпко
574,70
грн
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Еко аптека
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
767.8 км
Аплікатори Ляпка валик лицевий №1
Ляпко
574,70
грн
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Еко аптека
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Самбір, вул. Валова, 56-А
767.9 км
Аплікатори Ляпка валик лицевий №1
Ляпко
522,90
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 49/1
147.0 км
Аплікатори Ляпка валик лицевий №1
Ляпко
Соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
556.0 км
Аплікатори Ляпка валик лицевий №1
Ляпко
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 42
725.3 км
Аплікатори Ляпка валик лицевий №1
Ляпко
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