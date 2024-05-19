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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА валик лицевий 3,5 Ag, №1 - Львів (80904) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
585,00 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
462,00 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 3-А
Всього: упаковка (1)
430,99 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
Всього: упаковка (2)
374,50 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
416,89 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гоща, вул. Соборна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
368,29 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (2)
374,50 грн
Житомирліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
445,09 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом