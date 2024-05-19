Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Южна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Корольова Академіка, 80 Всього: упаковка (1) 462,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 3 Всього: упаковка (1) 585,00 грн Забронювати

Житомирліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Житомир, вул. Київська, 47 Всього: упаковка (1) 445,09 грн

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Гоща, вул. Соборна, 2-Б Всього: упаковка (1) 368,29 грн

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дубно, вул. Галицького Данила, 18 Всього: упаковка (1) 416,89 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И Всього: упаковка (2) 374,50 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Стрий, вул. Успенська, 3-А Всього: упаковка (1) 430,99 грн

Еко аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г Всього: упаковка (2) 374,50 грн