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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА Шанс 4,9 Ag, №1 - Запоріжжя (88949) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
586,61
Економія: -55,13 грн
531,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
Всього: упаковка (1)
608,42
Економія: -72,26 грн
536,16 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
589,67
Економія: -53,71 грн
535,96 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (3)
619,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
593,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Всього: упаковка (1)
593,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
593,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
544,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
608,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
593,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
578,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
593,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Всього: упаковка (1)
593,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
593,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (1)
571,68
Економія: -67,56 грн
504,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
552,22
Економія: -47,65 грн
504,57 грн
Вета
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
Всього: упаковка (1)
568,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
605,28
Економія: -101,65 грн
503,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
Всього: упаковка (2)
580,66
Економія: -76,59 грн
504,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (1)
582,46
Економія: -59,24 грн
523,22 грн