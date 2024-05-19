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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА Шанс 4,9 Ag, №1 - Львів (88949) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
612,00 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
612,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (3)
579,45
Економія: -94,45 грн
485,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Всього: упаковка (1)
561,27
Економія: -56,70 грн
504,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
558,46
Економія: -67,39 грн
491,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (1)
559,14
Економія: -57,72 грн
501,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
528,44
Економія: -28,73 грн
499,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всього: упаковка (1)
559,10
Економія: -54,72 грн
504,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (2)
552,00
Економія: -54,23 грн
497,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Всього: упаковка (2)
557,12
Економія: -52,74 грн
504,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Всього: упаковка (2)
554,10
Економія: -49,65 грн
504,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
616,01
Економія: -112,38 грн
503,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
592,52
Економія: -88,97 грн
503,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (1)
594,72
Економія: -97,17 грн
497,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (2)
613,53
Економія: -109,90 грн
503,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
Всього: упаковка (1)
559,07
Економія: -54,95 грн
504,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
572,32
Економія: -54,23 грн
518,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (1)
595,78
Економія: -72,56 грн
523,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (1)
614,69
Економія: -111,06 грн
503,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
Всього: упаковка (2)
571,24
Економія: -67,17 грн
504,07 грн