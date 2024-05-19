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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА Шанс 4,9 Ag, №1 - Харків (88949) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
561,66
Економія: -42,61 грн
519,05 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
594,54
Економія: -58,58 грн
535,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
582,42
Економія: -50,94 грн
531,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
Всього: упаковка (1)
620,35
Економія: -84,19 грн
536,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
562,96
Економія: -58,39 грн
504,57 грн
Вета
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
Всього: упаковка (1)
568,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (1)
570,27
Економія: -66,15 грн
504,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
615,73
Економія: -112,10 грн
503,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
Всього: упаковка (2)
571,73
Економія: -67,66 грн
504,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (1)
595,05
Економія: -71,83 грн
523,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (1)
615,09
Економія: -111,46 грн
503,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
574,48
Економія: -56,39 грн
518,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (1)
607,13
Економія: -109,58 грн
497,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
585,21
Економія: -81,66 грн
503,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
608,05
Економія: -104,42 грн
503,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (2)
606,21
Економія: -102,58 грн
503,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
Всього: упаковка (1)
578,11
Економія: -73,99 грн
504,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Всього: упаковка (2)
548,42
Економія: -43,97 грн
504,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Всього: упаковка (2)
562,64
Економія: -58,26 грн
504,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (2)
540,32
Економія: -42,55 грн
497,77 грн