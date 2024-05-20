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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА Шанс 6,2 Ag, №1 - Запоріжжя (179134) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
556,00
Економія: -72,00 грн
484,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (1)
556,00
Економія: -72,00 грн
484,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
556,00
Економія: -72,00 грн
484,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (3)
571,00
Економія: -87,00 грн
484,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
556,00
Економія: -72,00 грн
484,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (3)
556,00
Економія: -72,00 грн
484,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (8)
555,56
Економія: -81,67 грн
473,89 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (2)
561,00
Економія: -73,00 грн
488,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (1)
560,00
Економія: -41,00 грн
519,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (2)
560,00
Економія: -41,00 грн
519,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (2)
462,00
Економія: -33,62 грн
428,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (2)
476,62
Економія: -71,71 грн
404,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
476,17
Економія: -42,92 грн
433,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
466,17
Економія: -37,71 грн
428,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (1)
515,16
Економія: -82,48 грн
432,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
484,84
Економія: -51,74 грн
433,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
519,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
519,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
519,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
533,40 грн