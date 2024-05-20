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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА Шанс 6,2 Ag, №1 - Одеса (179134) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
519,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
533,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
519,90 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
484,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
519,90 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Всього: упаковка (1)
519,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
519,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (2)
560,00
Економія: -41,00 грн
519,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (1)
560,00
Економія: -41,00 грн
519,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (2)
463,25
Економія: -34,87 грн
428,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
460,91
Економія: -32,45 грн
428,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (1)
498,45
Економія: -65,77 грн
432,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
467,85
Економія: -34,60 грн
433,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (2)
472,08
Економія: -67,17 грн
404,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
487,35
Економія: -54,25 грн
433,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (3)
571,00
Економія: -87,00 грн
484,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (1)
556,00
Економія: -72,00 грн
484,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
556,00
Економія: -72,00 грн
484,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
556,00
Економія: -72,00 грн
484,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (3)
556,00
Економія: -72,00 грн
484,00 грн