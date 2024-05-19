Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби для лікуванняАплікаториаплікатори ЛяпкоАПЛІКАТОРИ ЛЯПКАЦіни в аптеках

АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА Шанс 6,2 Ag, №1 - Львів (179134) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всього: упаковка (1)
461,60
Економія: -29,06 грн
432,54 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
507,81
Економія: -82,77 грн
425,04 грн
Авк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (2)
524,00
Економія: -15,72 грн
508,28 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Всього: упаковка (3)
491,34
Економія: -49,64 грн
441,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 125-А
Всього: упаковка (1)
525,63
Економія: -83,99 грн
441,64 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (2)
467,44
Економія: -25,41 грн
442,03 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Всього: упаковка (2)
488,41
Економія: -46,23 грн
442,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
469,93
Економія: -27,90 грн
442,03 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
539,24
Економія: -98,37 грн
440,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (2)
519,66
Економія: -78,02 грн
441,64 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
508,16
Економія: -66,87 грн
441,29 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (2)
537,07
Економія: -96,20 грн
440,87 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
Всього: упаковка (1)
487,76
Економія: -47,95 грн
439,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-Г
Всього: упаковка (1)
477,72
Економія: -36,02 грн
441,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
502,01
Економія: -47,57 грн
454,44 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (1)
522,52
Економія: -63,63 грн
458,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (2)
505,34
Економія: -64,74 грн
440,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (1)
481,43
Економія: -39,40 грн
442,03 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
514,69
Економія: -79,09 грн
435,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
Всього: упаковка (1)
495,41
Економія: -55,56 грн
439,85 грн