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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА Шанс 5,8 Ag, №1 - Запоріжжя (179133) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
634,00
Економія: -82,00 грн
552,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
634,00
Економія: -82,00 грн
552,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
634,00
Економія: -82,00 грн
552,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
656,00
Економія: -104,00 грн
552,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
634,00
Економія: -82,00 грн
552,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А
Всього: упаковка (2)
634,00
Економія: -82,00 грн
552,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
656,00
Економія: -104,00 грн
552,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
634,00
Економія: -82,00 грн
552,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (2)
656,00
Економія: -104,00 грн
552,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
634,00
Економія: -82,00 грн
552,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: упаковка (2)
634,00
Економія: -82,00 грн
552,00 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (2)
631,00
Економія: -82,00 грн
549,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (1)
631,00
Економія: -82,00 грн
549,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
631,00
Економія: -82,00 грн
549,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: упаковка (1)
631,00
Економія: -82,00 грн
549,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (2)
583,00
Економія: -34,00 грн
549,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
515,24
Економія: -28,34 грн
486,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
502,68
Економія: -20,68 грн
482,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (2)
521,12
Економія: -29,22 грн
491,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
517,56
Економія: -28,56 грн
489,00 грн