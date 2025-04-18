Київ (адресу не вказано)
Доступно в 540 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 2
0.0 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
377,50
Економія при броні: -49,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
0.9 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
389,97
Економія при броні: -29,28 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
382,54
Економія при броні: -20,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
392,20
Економія при броні: -64,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
420,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
420,20 грн