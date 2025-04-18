Харків (адресу не вказано)
Доступно в 221 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
375,49
Економія при броні: -62,78 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
188,42
Економія при броні: -28,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
394,20
Економія при броні: -65,20 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
420,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
383,02
Економія при броні: -72,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
190,12
Економія при броні: -11,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна
382,28
Економія при броні: -25,63 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
КАНДИБОР ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії вагінальні №14
Євролек-Україна