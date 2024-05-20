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MAXI HAIR ПЛЮС БІОТИН капсули, №120 - Одеса (556520) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Канатна, 16
Всього: упаковка (2)
1207,70 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Всього: упаковка (3)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 24
Всього: упаковка (2)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17
Всього: упаковка (2)
1381,20
Економія: -362,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Кременчук, вул. Соборна, 18/14
Всього: упаковка (2)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 29/35
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Чорних Запорожців, 26-Д
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (15)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 93
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 6
Всього: упаковка (2)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4/4
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тальнівська, 3
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн