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MAXI HAIR ПЛЮС БІОТИН капсули, №120 - Київ (556520) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (4)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (4)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (4)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Саксаганського, 11/106
Всього: упаковка (2)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Всього: упаковка (2)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (2)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (14)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
Всього: упаковка (2)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (5)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (4)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирпи Георгія, 5
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (2)
1282,20
Економія: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Всього: упаковка (2)
1410,40
Економія: -391,80 грн
1018,60 грн