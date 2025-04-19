Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
769,10
Економія при броні: -47,96 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
597,43
Економія при броні: -71,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
602,34
Економія при броні: -81,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
589,80
Економія при броні: -90,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
722,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
722,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
599,50
Економія при броні: -78,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
722,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
603,59
Економія при броні: -94,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
606,36
Економія при броні: -40,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
588,75
Економія при броні: -79,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
593,17
Економія при броні: -89,02 грн