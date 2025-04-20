Львів (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
602,68
Економія при броні: -66,76 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
591,60
Економія при броні: -49,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
722,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
294,90
Економія при броні: -23,75 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
595,38
Економія при броні: -90,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
594,98
Економія при броні: -77,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
722,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
295,30
Економія при броні: -24,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
576,80
Економія при броні: -34,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
589,90
Економія при броні: -47,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
589,90
Економія при броні: -47,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
722,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
589,90
Економія при броні: -47,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
596,39
Економія при броні: -91,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
722,80 грн