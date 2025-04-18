Київ (адресу не вказано)
Доступно в 532 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
576,60
Економія при броні: -57,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
722,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
605,66
Економія при броні: -83,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
722,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
751,98
Економія при броні: -30,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
614,65
Економія при броні: -87,97 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
1.4 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
600,77
Економія при броні: -47,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
ДЕФІБРА ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії ректальні і вагінальні №10
Євролек-Україна