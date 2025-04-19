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Батончик Бест вей (Bar Best way)
Батончик Бест вей (Bar Best way)
Одеса
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
440.7 км
БАТОНЧИК З СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУР'Ю "BEST WAY" 30 г №1
Риф
12,70
Економія при броні:
-3,29 грн
9,41
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Шевченка Тараса, 36
254.6 км
БАТОНЧИК З СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУР'Ю "BEST WAY" 30 г №1
Риф
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Кропивницького, 22
254.7 км
БАТОНЧИК З СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУР'Ю "BEST WAY" 30 г №1
Риф
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 18
255.3 км
БАТОНЧИК З СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУР'Ю "BEST WAY" 30 г №1
Риф
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Журливої О., 1
257.0 км
БАТОНЧИК З СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУР'Ю "BEST WAY" 30 г №1
Риф
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 56
257.3 км
БАТОНЧИК З СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУР'Ю "BEST WAY" 30 г №1
Риф
М.т.к.
Відчинено
Цілодобово
Кам'янець-Подільський, вул. Виговського Івана, 17
390.9 км
БАТОНЧИК З СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУР'Ю "BEST WAY" 30 г №1
Риф
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