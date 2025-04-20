Київ
Батончик Бест вей (Bar Best way)

Батончик Бест вей (Bar Best way)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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В містах поряд
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
351.1 км
БАТОНЧИК З СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУР'Ю "BEST WAY" 30 г №1
Риф
12,70
Економія при броні: -3,29 грн
9,41 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 56
109.2 км
БАТОНЧИК З СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУР'Ю "BEST WAY" 30 г №1
Риф
М.т.к.
Відчинено
Цілодобово
Кам'янець-Подільський, вул. Виговського Івана, 17
508.5 км
БАТОНЧИК З СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУР'Ю "BEST WAY" 30 г №1
Риф
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