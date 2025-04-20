Глюкометр 2B комфорт (Blood glucose meter 2B comfort)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
489,81
Економія при броні: -30,93 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
505,67
Економія при броні: -120,55 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
476,47
Економія при броні: -27,45 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 40-А
3.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
513,25
Економія при броні: -107,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 27
3.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Виговського Івана, 3
3.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
3.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
3.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
482,13
Економія при броні: -24,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Виговського Івана, 29-А
4.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
510,04
Економія при броні: -32,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
503,85
Економія при броні: -25,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Львів, вул. Грінченка, 4-Б
4.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
5.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
474,49
Економія при броні: -63,75 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358-А
5.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
494,76
Економія при броні: -109,57 грн
Подорожник
Львів, вул. Величковського, 1-Б
7.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
8.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
511,62
Економія при броні: -79,52 грн