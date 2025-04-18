Глюкометр 2B комфорт (Blood glucose meter 2B comfort)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
500,34
Економія при броні: -94,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
490,87
Економія при броні: -85,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
499,19
Економія при броні: -164,94 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
508,21
Економія при броні: -81,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
499,00
Економія при броні: -164,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
494,33
Економія при броні: -89,15 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Саксаганського, 107
2.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
495,40
Економія при броні: -89,24 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
503,61
Економія при броні: -160,93 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation