Глюкометр 2B комфорт (Blood glucose meter 2B comfort)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
480,65
Економія при броні: -85,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
503,42
Економія при броні: -168,35 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
511,72
Економія при броні: -177,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
507,69
Економія при броні: -173,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
512,34
Економія при броні: -34,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
510,13
Економія при броні: -102,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
499,72
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
502,41
Економія при броні: -141,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
503,72
Економія при броні: -84,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
500,97
Економія при броні: -158,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
489,26
Економія при броні: -71,12 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
452,00
Економія при броні: -51,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ 2B COMFORT №1
Taidoc Technology Corporation
506,15
Економія при броні: -27,96 грн