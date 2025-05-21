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Комплект одягу та покриттів хірургічний Славна (Surgical clothes and covers set Slavna)
Комплект одягу та покриттів хірургічний Славна (Surgical clothes and covers set Slavna)
Київ
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Доступно в 5 аптеках у Київ
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 30
10.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №49 №1
Технокомплекс
936,50
Економія при броні:
-222,60 грн
713,90
грн
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В містах поряд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
436.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №57 №1
Технокомплекс
607,60
Економія при броні:
-60,90 грн
546,70
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
436.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №57 №1
Технокомплекс
384,00
Економія при броні:
-36,00 грн
348,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
436.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №57 №1
Технокомплекс
447,82
Економія при броні:
-20,90 грн
426,92
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
436.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №57 №1
Технокомплекс
398,00
Економія при броні:
-54,00 грн
344,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
441.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №57 №1
Технокомплекс
450,01
Економія при броні:
-23,09 грн
426,92
грн
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